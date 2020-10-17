Имам задержан по делу об убийстве учителя во Франции

Во Франции задержан имам по делу об убийстве учителя в пригороде Парижа, всего арестованы 10 человек, сообщают французские СМИ.

Задержан имам мечети коммуны Пантен в парижском пригороде Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

Имам стал 10-м задержанным по делу об убийстве преподавателя во Франции.

Французские власти первоначально не хотели давать статус беженца семье подозреваемого в убийстве учителя молодого человека, сообщил журнал Point. Семейство подозреваемого приехало во Францию в 2008 году из села, находящегося к югу от Грозного, тогда мальчику было шесть лет.

Французские власти после длительного рассмотрения ходатайства семьи Анзоровых о предоставлении им убежища отказались им представить статус политических беженцев. Семья сумела получить статус после того, как в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации.

«Судебные власти вынудили государство предоставить статус беженца этой семье», – указал один из собеседников журнала. «Поскольку он (подозреваемый – прим. ВЗГЛЯД) получил государственную защиту в 2011 году, то и вид на жительство был ему выдан автоматически, когда он достиг совершеннолетия», – сказал собеседник.

Отец юноши работает в сфере безопасности, он смог обеспечить сыну рабочее место в отрасли и купил ему автомобиль. При этом мужчина не видел «радикализации» сына, отмечает журнал.

Напомним, напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.