Санкции США на годы оставили российское посольство без компьютерной сети

Российское посольство в США из-за санкций уже два года не может запустить компьютерную сеть – техническим специалистам не выдают визы, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

По его словам, техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз. При этом компьютеры в дипмиссии закуплены и поставлены. Касается это и систем безопасности, передает «Интерфакс».

Для решения этой проблемы МИД внес законопроект в Госдуму о выдаче таким специалистам служебных паспортов. Поправки коснутся специалистов, управляющих федеральным недвижимым имуществом за пределами России, а также содержащих его. Подпадут под него и сотрудники подрядных организаций, которые выполняют контракты в диппредставительствах и консульских учреждениях.

Последние 20 лет такие сотрудники ездили за границу по обычным паспортам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о визовой войне США с Россией.

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