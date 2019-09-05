У нового премьера Украины нашли большой долг за коммуналку

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз обращались в суд из-за долгов нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его родных за горячую воду, газ и другие услуги, пишут украинские СМИ со ссылкой на решения городского суда.

«Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тыс. гривен (около 830 долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – подсчитало украинское издание «Следствие.Инфо».

Отмечается, что пока неизвестно, уплатил ли премьер Украины долги.

По информации издания, наибольший долг сформировался за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить более 600 долларов коммунальному предприятию «Облтеплокомуненерго».

Напомним, премьер-министром Украины по предложению президента страны Владимира Зеленского стал 35-летний юрист Алексей Гончарук.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара».

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