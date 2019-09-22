Пушков объяснил, почему Порошенко не окажется в тюрьме

Сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко не окажется в тюрьме по той же самой причине, по которой до сих пор не оказался за решеткой экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счет. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что его никому не удастся посадить в тюрьму.