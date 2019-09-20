Ученые рассказали о связи онкологии и водопроводной воды

Ученые из США установили, что примеси в водопроводной воде стали причиной десятков тысяч онкологических заболеваний. Результаты исследований научной группы опубликованы на портале Phys.org.

Исследователи проанализировали влияние 48 тыс. систем водоснабжения на здоровье человека. Они выявили, что в совокупности 22 канцерогена влияют на развитие онкологии у 100 тыс. пациентов, пивших такую воду.

«В реальности люди подвержены воздействию совокупности химикатов, поэтому важно начать анализ комбинированного воздействия нескольких загрязнителей на здоровье человека», – приводит РИА «Новости» слова ведущего автора работы Сидни Эванс.

Наиболее опасными для человека стали примеси мышьяка, урана, радия, а также побочные продукты дезинфекции. Чаще всего, подобные системы снабжают водой небольшие населенные пункты, а на их чистоту также влияют грунтовые воды.

По словам ученых, риск возникновения онкологии из-за химикатов в водопроводной воде на два порядка выше, чем минимальный риск развития рака, который равен одному на миллион. Решить эту проблему можно путем снижения загрязнителей в воде.

Ранее онколог Минздрава назвал три основные причины возникновения рака.