Президент Польши выступил против воссоединения G7 с Россией

Президент Польши Анджей Дуда назвал сложным вопрос о возвращении России в G8, так как, по его мнению, политика Москвы мешает выстраивать с ней отношения и вести дела в нормальном русле.

Польский лидер во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом назвал ситуацию с Россией трудной и сложной. «Когда мы наблюдаем, каким образом ведет себя Россия в последние годы, то следует ясно сказать, что кто-то реализует свои имперские амбиции путем смены границ, путем военных нападений, как это было в 2008 году в Грузии, как это стало в 2014 году на Украине. Сейчас Украина не имеет контроля над своими территориями, и это ситуация, которая никогда в Европе не должна была произойти», - сказал Дуда, передает «Интерфакс».

«К сожалению, Россия на протяжении последних лет предпринимала такие действия, которые не предпринимает никто из тех, кто уважает международное право, кто желает мира в мире, кто уважает достоинство других стран и народов, и к этому нельзя относиться с безразличием», - утверждает Дуда.

«Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что при нынешних обстоятельствах - нет», - заявил глава Польши.

Майк Пенс призвал быть бдительными в отношении России. Кроме того, он обвинил Москву в том, что она вмешивается в выборы в других государствах, а также пытается использовать поставки нефти и газа для разделения альянсов западных стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил воссоединение G8 с участием России. В Кремле заявили , что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.