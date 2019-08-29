Администрация Беглова запустила в Кронштадте первую пилотную 5G-сеть

Первую в России предкоммерческую 5G-сеть запустило ПАО «МТС» в Кронштадте при содействии администрации Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов заявил о планах по созданию в городе научно-образовательного центра в сфере сетей 5G.

Сигналом сотовой связи пятого поколения будет охвачена практически вся населенная часть города, передает Regnum со ссылкой на пресс-службу Смольного. Сеть 5G развернута на базе восьми станций, из них пять работают в диапазоне 4,9 ГГц, три – в диапазоне 28 ГГц. Планируется, что до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

По планам администрации, преимуществами высоких скоростей мобильной передачи данных на первом этапе пилотной эксплуатации сети могут воспользоваться социально значимые объекты, а затем будет осуществляться постепенное внедрение новых решений на основе 5G в ЖКХ, транспорте, промышленности, образовании, туризме.

«Запуск сети пятого поколения в Кронштадте – закономерный итог тесного партнерства государства и бизнеса, а также важный шаг навстречу технологическому прорыву, цель которого – реальное улучшение качества жизни людей в России», – отметили в пресс-службе петербургской администрации.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о планах по созданию в городе научно-образовательного центра в сфере сетей 5G и перспективных сетей 2030. Создание такого центра предусмотрено подписанном на проходящем в городе «Цифровом форуме» меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, ПАО «Ростелеком», АО «Швабе», «Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича», «Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения», «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и «Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики».

«Развертывание сетей 5G является одной из важных составляющих национального проекта «Цифровая экономика». Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других», – пояснили в администрации Петербурга, передает ТАСС.

По программе нацпроекта, к 2021 году сеть 5G должна появиться в десяти городах с населением больше 1 млн человек.

Нацпроект «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн рублей.