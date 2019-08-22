Актер из «Крестного отца» рассказал о сексе в 15 лет с Мэрилин Монро

Актер Джанни Руссо, известный по роли Карло Рицци в первых двух фильмах трилогии «Крестный отец», в своих мемуарах сообщил, что потерял девственность в 15 лет с 33-летней актрисой Мэрилин Монро.

В своей биографии «Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино» Руссо пишет, что познакомился с Монро во время работы в парикмахерской, которую посещала актриса. Позже Руссо был приглашен к Монро в отель. Женщина встретила его в белом полотенце с бокалом шампанского, она якобы сразу же сбросила полотенце и предложила Руссо принять ванну.

«Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило», – пишет актер, отмечает Daily Mail.

По словам Руссо, они с Монро не вылезали из постели все выходные, а в понедельник он вернулся на работу, но их роман якобы продолжался еще четыре года – до смерти актрисы в 1962 году.

«Она научила меня всему, что я знаю. Я думаю, что я был самым счастливым парнем на свете, но если бы это случилось сегодня, то, вероятно, она была бы арестована, и мои родители попытались бы вытащить из нее немного денег», – отметил актер в комментарии The Sun.

Руссо также предположил, что Монро была убита братом президента США Джона Кеннеди, пытавшимся таким образом скрыть роман главы государства и актрисы.

В своей биографии Руссо также сообщил, что дважды убивал людей без каких-либо последствий для себя. В первый раз это случилось, когда будущему актеру было всего 11 лет и его домогался один из сотрудников больницы, в которой лежал Руссо.

Второй жертвой уже 44-летнего актера стал мужчина, пытавшийся изнасиловать женщину в одном из казино, где отдыхал Руссо. Хотя актера оправдали, проблемы Руссо продолжились, поскольку убитый им человек был членом колумбийского наркокартеля, работавшего на Пабло Эскобара. После получения угроз в адрес своей семьи Руссо отправился в Колумбию, чтобы помириться с Эскобаром. Узнав, что Руссо исполнял роль Карло Рицци в «Крестном отце», наркобарон попросил актера воспроизвести одну из сцен и отпустил его.