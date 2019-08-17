Федерация волейбола открыла дело против тренера женской сборной России

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за скандальный жест.

«FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении Серджио Бузато», – сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

Жалоба в отношении российского тренера поступила от Федерации волейбола Южной Кореи. Там раскритиковали Бузато за жест, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После матча с южнокорейской командой, прошедшего 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Позднее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила о том, что принесет извинения за поведение специалиста.