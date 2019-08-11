Украинская балерина разбилась в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автомобильной аварии, когда ехала в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.

Как сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко, Исакова вместе с мужем возвращалась из отпуска в Италии. Обстоятельства аварии он не уточнил, указав только, что балерина получила множество травм.

Исакова была госпитализирована в больницу города Полтавы.

«Ее жизнь оборвалась на 31-м году», – сообщил Орищенко на своей странице в Facebook.

О дате и месте прощания с балериной будет известно в понедельник.