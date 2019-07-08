Зеленский назвал сроки окончания конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что конфликт в Донбассе будет завершен уже через год.

«Мы предложили, чтобы «Минск» продолжился, и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну. Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны», – передает его слова УНИАН.

Он также призвал расширить список товаров, которые можно перемещать через линию разграничения в Донбассе, и не исключил снятия экономической блокады, передает РИА «Новости».

«Все это возможно. Мы в Минске об этом говорим... Все возможно, все в ближайшее время можно вернуть, но пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», – сказал Зеленский.

Ранее президент Украину предложил провести в Минске встречу по Донбассу при участии президента России Владимира Путина, а также лидеров Британии, США, Германии и Франции.

В Кремле пообещали рассмотреть предложение о новом формате переговоров, в Минске заявили о готовности провести такую встречу.

Эксперт оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД возможность проведения таких переговоров.