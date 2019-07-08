Украинцы высказались за компромиссное решение конфликта в Донбассе

На Украине большинство граждан придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.

«49% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все», – говорится в материалах опроса, передает ТАСС. За «установление мира в Донбассе силовым путем» выступили 17% опрошенных.

За прямые переговоры с ДНР и ЛНР высказались 41%, столько же высказались против этой меры.

За прямой диалог с республиками среди жителей востока и юга страны выступили 54% и 68% жителей соответственно.

Предложение о прекращении блокады региона поддержали 32%, 48% высказались против этого.

Отмечается, что на юге и востоке Украины 52% и 47% соответственно считают приемлемой идею отмены блокады Донбасса.

54% высказались за возвращение региона на довоенных условиях, 17% хотят чтобы территории вернулись в состав государства, но получили больше независимости, 12% поддерживают автономию в составе Украины.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах страны, было опрошено свыше 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,3%.