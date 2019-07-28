Вован и Лексус разыграли оскандалившегося украинского генерала от имени Зеленского

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, скандальное видео с участием которого ранее опубликовали украинские СМИ.

Аудиозапись розыгрыша опубликовало издание «Страна.ua».

Вован представился украинскому генералу журналистом и задал вопрос о скандальном видео, на котором глава полиции Днепропетровской области вызывает подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

«Я считаю, что это все российская пропаганда», – заявил в ответ Глуховеря. «Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся», – добавил он.

Когда Вован спросил, как «российская пропаганда» может быть связана с тем, что он нарушает закон, Глуховеря попрощался и бросил трубку.

Лексус позвонил украинскому генералу от имени президента страны Владимира Зеленского. «Глава государства» поинтересовался у Глуховери, что происходит в регионе и откуда взялось возмутительное видео.

«У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом...» – сказал украинский чиновников, посетовав на то, что «очень много блогеров», которые «это выставили» соответствующим образом. Он добавил, что «покамест разбирается» в ситуации.

Когда «Зеленский» рассердился и пригрозил увольнением, генерал заявил о готовности выполнить все в соответствии с законом.

«Президент Украины» также возмутился и заявил, что никогда не видел, чтобы сотрудники полиции так общались со своими патрульными. «А что, плохо общался? Или что?» – удивился Глуховеря.

Напомним, украинское издание «Страна» опубликовало видео инцидента, тщательно скрывавшегося руководством Днепропетровской полиции. В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами правоохранители были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд».

После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.

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