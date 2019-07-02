Тактику депутата Шеина на выборах сравнили с самострелом

«Все партийцы будут что-то делать, а Шеин будет говорить о том, какая плохая у нас избирательная система», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин выдвинулся в губернаторы Астраханской области, несмотря на несогласие партии.

«Есть такой термин «самострел» в армии. Это форма дезертирства, когда все тянут тяжелую службу и идут воевать, а он себе ногу прострелил – и в госпиталь. Это приблизительно о Шеине», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Все партийцы будут что-то делать, а он будет говорить о том, какая плохая у нас избирательная система, надо отменить муниципальный фильтр, нужно всех выгнать и уволить, и еще что-нибудь в таком духе», – добавил эксперт.

Накануне депутат подал документы о выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора Астраханской области в порядке самовыдвижения. При этом, как сообщил сам Шеин на своей странице в Facebook, на заседании президиума «Справедливая Россия» (которое прошло в прошлый четверг) его кандидатуру не согласовали.

По мнению Мартынова, Олег Шеин не собирается всерьез бороться за пост губернатора. «Шеин политик самодостаточный, мог бы претендовать на реальные позиции и должности, если бы хотел заниматься делом, а не популистскими упражнениями. Дешевый популизм с понятным результатом», – отметил политолог.

«Уж кто-кто, а он очень опытный политик, понимает, как устроена и работает система. А он идет, зная, где ему откажут и по какой причине. Тем более он один из архитекторов сложившейся системы», – заключил Мартынов.