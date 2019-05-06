Раненный в Донбассе командир разведчиков ВСУ умер в больнице

Старший сержант ВСУ Иван Сакаль, командовавший взводом равзедки 137-го батальона морской пехоты, умер в понедельник в госпитале Днепра.

О смерти командира сообщил в Facebook его бывший сослуживец Тарас Чмут.

«Ване было 24 года. Один и тех, с которыми мы прослужили и прожили вместе ... В морскую пехоту он пришел из комендатуры ВМС в 2015 году. А на войне он с 14-го ... Мы познакомились зимой 15-го на первых курсах с британцами для морпехов. А через пару месяцев я попал в его взвод – он уже был главным сержантом», – написал Чмут.

По словам сослуживца Сакаля, они созванивались накануне боя. Чмут сообщил, что сержант умер в результате смертельного ранения.

«Он воевал за свои убеждения и свои идеалы!», – отметил Чмут.

Как сообщает «Русская весна», Сакаль был ранен 1 мая возле поселка Новотроицкого. По словам главврача областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, пуля попала в скуловую область и вышла левую лопаточную часть, повредив все жизненно важные органы. Врач отметил, что все праздники лучший состав реаниматологов больницы провел, борясь за жизнь Сакаля.

Ранее в ДНР рассказали, что за год ВСУ потеряли убитыми и раненными более 1 тыс. человек.