Курц пообещал Зеленскому поддержку

Канцлер Австрии Себастьян Курц провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему поддержку.

«Сегодня состоялся дружеский телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией», – приводит заявление Курца RT.

Отметим, что Курц неоднократно высказывался в пользу нормализации отношений России и ЕС.

На этой неделе Зеленский был официально объявлен победителем выборов президента Украины. Он набрал 73,22% голосов.