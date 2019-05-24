Песков объяснил, чем займутся российские военные в Конго

Российские военные специалисты будут заниматься в Конго обслуживанием военной техники, которую поставила Россия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества, как это называется. Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Контракт на отправку российских военных в Республику Конго был заключен накануне, 23 мая. Он был подписан в Кремле, в присутствии лидеров обеих стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.

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