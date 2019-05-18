Пушков поспорил с Кучмой о причине всех бед Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего украинского президента Леонида Кучмы о том, что причиной всех бед его страны является история, «написанная в Москве».

Пушков подчеркнул, что Кучма не там ищет корни проблем Украины. «Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии – огромны», – написал он в Twitter.

«Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одежке протягивать», – добавил сенатор.

Ранее в субботу сообщалось, что Кучма считает причиной всех проблем страны ее историю, «написанную в Москве»

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году украинские власти стали прославлять лидеров запрещенных в России Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* – как национальных героев. В марте 2019 года бандеровцев на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

Москва отмечала, что Украина является страной, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц, и призывала дать адекватную оценку таким действиям на международном уровне.