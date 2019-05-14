Порошенко завершил последнюю речь в Брюсселе словами о России

Действующий президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за введение антироссийских санкций.

На конференции в Брюсселе, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство», Порошенко, завершая свою последнюю речь в качестве президента страны, выразил благодарность главе Евросовета Дональду Туску, передает ТАСС.

«Я бы хотел поблагодарить главу Евросовета Дональда Туска. Это было очень важное и эффективное сотрудничество, включая введение санкций против России за нарушение Минских соглашений и агрессию против моей страны», – сказал Порошенко.

Также он отметил «единогласную поддержку Украины» со стороны Европарламента. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва.

Ранее Порошенко посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следовать его путем.

Также стало известно, что у Верховной рады в Киеве собрались несколько десятков активистов, которые требуют от парламента назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая.