Разгромно проигравший выборы Порошенко посоветовал Зеленскому следовать его путем

Действующий президент Украины Петр Порошенко порекомендовал новоизбранному лидеру страны Владимиру Зеленскому продолжить проложенный курс.

На конференции в Брюсселе, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство», модератор попросил Порошенко дать Зеленскому главный совет, передает ТАСС.

«Следуйте путем Порошенко – этого достаточно», – ответил он.

Порошенко представляет Украину на конференции высокого уровня «Восточное партнерство», которая проходит во вторник в Брюсселе. В ней принимают участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина и Молдавия.

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Ранее в Верховной раде раскритиковали недавние заявления советника Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина, который заявил о продолжении курса на вступление Украины в НАТО и на «войну с Россией».

Также накануне советник Зеленского, комментируя назначения Порошенко в последние недели работы, посоветовал ему «убрать за собой».

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