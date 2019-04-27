Киев пригрозил Москве «креативными идеями»

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о подготовке новых антироссийских шагов.

По его словам, украинские дипломаты «активно работают над созданием новой волны политического давления» на Россию, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Интер».

«Есть определенные креативные идеи», – заявил Климкин, отказавшись сообщить подробности.