Польша прокомментировала идею Макрона сократить Шенгенскую зону

Представитель польского МИД Эва Сувара отреагировала на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о сокращении Шенгенской зоны, напомнив, что Польша не только пользуется благами Евросоюза, но и несет нагрузки.

«Если конкретно речь идет о Польше, то мы с одной стороны можем пользоваться этими привилегиями, но мы также участвуем в развитии сообщества и несем нагрузки, связанные с функционированием сообщества», – сказала Эва Сувара, сообщает РИА «Новости».

К таким нагрузкам представитель МИД Польши отнесла охрану внешней границы Евросоюза и дополнительную помощь странам ЕС, например, Швеции при борьбе с пожарами.

Напомним, 25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сокращения Шенгенской зоны, так как в нынешнем виде она «больше не работает».