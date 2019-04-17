Мужчину убили за отказ станцевать лезгинку в Севастополе

В Севастополе трое уроженцев Дагестана спровоцировали массовую драку в баре и зарезали человека за отказ танцевать лезгинку.

Инцидент произошел в баре, где погибший отмечал день рождения, сообщает пресс-служба МВД Дагестана в Instagram.

В заведение пришли трое жителей Дагестана, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Они заставили бармена включить лезгинку, после чего остановили у стойки бара посетителя и сказали ему танцевать.

Мужчина ответил отказом, тогда пьяная компания начала требовать, чтобы для них станцевала его супруга.

Завязалась драка. Отмечается, что «мужчина пытался остановить нападавших, но его ударили ножом несколько раз в грудь».

Полицейским удалось задержать троих нападавших. Выяснилось, что они приехали из Дагестана и два месяца работали в Севастополе на стройке.

Ранее мужчина напал с ножом на женщин в пивбаре на Ставрополье.