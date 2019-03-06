Британский эсминец установил наблюдение за «Адмиралом Горшковым» в Ла-Манше

Группу российских военных кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше сопровождает британский эсминец Defender, сообщила пресс-служба ВМС Великобритании.

Корабль Defender следит за российскими кораблями и их действиями при прохождении вблизи британских территориальных вод, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Капитан эсминца Ричард Хьюитт заявил, что наблюдение в международных водах будет продолжено совместно с союзниками по НАТО, «чтобы убедиться, что во время передвижения соблюдаются все протоколы».

В район прохождения российской группы Defender прибыл накануне. 2 марта он вышел из Ньюкасла.

Во вторник сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» вместе с судами сопровождения начал проход через пролив Ла-Манш.