Россия, Нидерланды и Австралия обсудили крушение MH17

Состоялась первая трехсторонняя встреча России, Нидерландов и Австралии по ситуации вокруг крушения Boeing MH17 в Донбассе, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Он заявил, что не может сообщить подробностей, так как «конфиденциальность жизненно важна», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

При этом Блок заверил: «Мы остаемся привержены достижению истины, справедливости и ответственности».