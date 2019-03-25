Британский самолет по ошибке сел в Шотландии вместо Германии

Направлявшийся из Лондона в немецкий Дюссельдорф самолет авиакомпании British Airways по ошибке сел в столице Шотландии Эдинбурге, сообщили представители авиаперевозчика.

О приземлении не в точке назначения пассажиры на борту узнали уже тогда, когда пилот после посадки объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург», пишет ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Компания заявила, что ошибка произошла из-за неверно оформленных летных документов, где конечным пунктом была указана шотландская столица. Управление воздушным движением разрешило следовать самолету в Шотландию, так как в документах значился именно Эдинбург.

При этом пилот говорит, что не понимает, как такое могло случиться. Он отмечает, что такое произошло впервые, и экипаж пытался решить, что можно сделать в данной ситуации.

«Мы приносим извинения клиентам за подобное нарушение их путешествия и свяжемся с ними в индивидуальном порядке», – говорится в сообщении British Airways.

В компании сообщили, что в настоящее время все пассажиры рейса уже доставлены в Дюссельдорф.