Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военные стран Североатлантического альянса учатся у ВСУ «бить врага».

Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что в 2014 году украинская армия «встречала врага голая и босая», «на голом энтузиазме».

«И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран – членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», – заявил Порошенко.

Украинский президент часто говорит о «достижениях» ВСУ, но на деле у украинской армии есть множество проблем. Так, в состав ВСУ часто принимают списанную Вашингтоном технику, которая, к тому же, из-за неисправностей часто не доходит до Киева.

Также неоднократно сообщалось об алкоголизме и наркомании среди украинских военнослужащих.