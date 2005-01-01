Вера Брежнева отказалась считать себя украинской певицей

Вера Брежнева во время интервью объяснила, почему не может назвать себя украинской певицей.

«Я украинской певицей не была, потому что не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой», – рассказала Брежнева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Артистка также отметила, что песен на украинском языке у нее нет. И подчеркнула, что для публики важен язык исполнения.

«Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», – добавила Брежнева.

Вера Киперман (Брежнева) родилась в Днепропетровской области. В период с 2003-го по 2007 год пела в составе группы «ВИА Гра», после начала сольную карьеру. С 2014 года является послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой.