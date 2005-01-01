Эксперт: Новейшие вооружения опровергают идею Запада об отсталости России

«Запад отстал от России во многих сферах вооружений. И в этих условиях получается, что российское оружие дезавуирует саму идею Запада об отсталости России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на оценки шведских аналитиков, что современные российские вооружения якобы базируются исключительно на советских разработках.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков назвал «полнейшей чушью» материал шведских аналитиков о том, что российский потенциал в военно-научной сфере истощается и страна пользуется в основном разработками времен СССР. В частности, шведы отмечали, что за счет таких наработок Россия преуспела в создании современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В отличие от ракетного оружия средства РЭБ становятся эффективными лишь в том случае, если они создаются для противодействия новейшим системам вооружений. Во времена СССР не существовало целого ряда новых систем американского оружия, поэтому создавать под них средства РЭБ было невозможно», – пояснил Сивков.

По его словам, некоторые российские разработки действительно созданы на заделе советского времени, но «это совершенно иные технические средства и системы оружия».

«Новый задел появляется. Да, гиперзвуковой задел у нас был, как и у США, но мы за очень короткое время сумели создать гиперзвуковое оружие. Честно говоря, я в свое время говорил, что вряд ли мы сумеем создать такое оружие. Однако мы сумели это, потому что сохранились научные кадры, школы, которые сокращались, но не до конца. Научные школы – это задел Советского Союза и эти научные школы работают», – отметил эксперт.

По его словам, превосходство российских средств РЭБ над американскими аналогами говорит о том, что «разработки в наших научных институтах двигались вперед». «В итоге, когда сложились благоприятные условия, нам удалось внедрить эти средства, которые значительно превзошли то, что имеет Запад в настоящее время», – считает эксперт.

Он убежден, что оценки Шведского института оборонных исследований преследуют цель объяснить европейцам, «почему вдруг такая продвинутая Западная Европа оказалась в хвосте у России не только в сфере средств радиоэлектронного вооружения, но и в сфере ударного ракетного оружия». «Запад отстал от России во многих сферах вооружений. И в этих условиях получается, что российское оружие дезавуирует саму идею Запада об отсталости России. Оказывается, отсталым является сам Запад», – подытожил Сивков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об использовании Россией своего задела во времена СССР написал аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. По его оценке, российские разработки якобы не способны «идти в ногу с развитием военных технологий Запада», в связи с чем специалисты прибегают к созданию недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны.

По словам Кьеллена, с 2008 по 2018 год в России было развернуто невероятно большое количество новых средств радиоэлектронной борьбы, что якобы позволили сделать советские проекты, разработка которых была приостановлена в 90-е годы.

«Скорее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами развития, как в течение последних десяти лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», – заявил Кьеллен.