Глава фракции ЕР в астраханской гордуме ушел с поста после дебоша в ресторане

Астраханское реготделение «Единой России» получило заявление о том, что глава фракции в гордуме Владимир Сухарев, исключенный за нарушение этических норм поведения, сложил полномочия.

«Заявление о сложении своих полномочий главы фракции от Сухарева мы получили. На днях состоится заседание президиума регионального политсовета партии. Будут избраны два кандидата на должность руководителя фракции «Единой России» в городской думе. Из них выберут нового руководителя фракции», – сообщил секретарь реготделения ЕР в регионе Игорь Мартынов «Интерфаксу».

22 февраля Генсовет «Единой России» исключил главу фракции в гордуме Астрахани Владимира Сухарева из партии.

«Его непотребное поведение в публичном месте было зафиксировано на видео, спустя несколько часов запись была выложена в интернет, став темой для более, чем 50 публикаций в средствах массовой информации, в том числе сюжетов на федеральных телеканалах, что, несомненно, на наш взгляд, нанесло репутационный ущерб партии», – так охарактеризовал инцидент с Сухаревым Ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, его слова приводятся на сайте реготделения.