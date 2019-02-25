Глава фракции ЕР в астраханской гордуме ушел с поста после дебоша в ресторане

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НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Польши обвинил украинцев в геноциде поляков
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России
Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха
Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной
Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент
Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в синий цвет. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»
Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Политические аксиомы Путина
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Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
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