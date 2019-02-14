У украинца в Крыму отобрали Hummer

В Крыму за долг размером свыше 3 млн рублей таможенники изъяли у украинца внедорожник Hummer H2 с территории одного из предприятий Симферополя.

«Автомобиль стоимостью более 9 млн рублей был ввезен через Крымскую таможню гражданином Украины в 2016 году с обязательством обратного вывоза до февраля 2017 года. По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул ЕАЭС (Евразийский экономический союз – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказали в пресс-службе таможни.

За уклонение от уплаты таможенных платежей против должника могут возбудить уголовное дело, передает «Интерфакс».

Без таможенных платежей граждане других стран (которые не входят в ЕАЭС) могут ввозить свой автомобиль для использования в личных целях не более чем на один год.