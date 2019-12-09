Торгпред назвал причину отказа французов от российского вина

Убедить французов покупать краснодарское вино нереально, поскольку они консервативны в плане потребительских привычек, при этом другие российские продукты им интересны, заявил торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.

«По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 млн евро (22,8 млн долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала», – передает РИА «Новости» слова Макарова.

Он подчеркнул, что во Франции вино является частью их культуры и важной частью экономики.

«Будем откровенны: французы довольно консервативны в плане потребительских привычек и убедить их покупать краснодарское вино практически нереально. И это при том, что по соседству находятся «винные» страны, такие как Испания и Италия. К тому же необходимо принять во внимание вопрос цены: импортное вино с трудом может конкурировать с дешевым и качественным местным аналогом», – добавил торгпред.

По словам Макарова, в России производится большое количество пищевых продуктов, которые французам интересны.

«Так, в конце декабря мы планируем провести презентацию экономического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где будут представлены товары местных производителей, которые для французов является экзотикой: колбасы из оленины и лосятины, варения из кедровых шишек, различные консервы. В начале следующего года будем презентовать экономический потенциал Республики Саха (Якутия)», – сказал Макаров.

Он добавил, что французы имеют серьезную заинтересованность в ювелирной продукции из кости мамонта и взаимодействие в этом направлении также входит в планы торгпредства.

Напомним, в конце ноября Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации, в котором предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина.

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