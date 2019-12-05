ДНР отказалась включать выборы в Донбассе в украинский электоральный цикл

Местные выборы в Донецкой народной республике будут внеочередными, как это и прописано в Минских соглашениях, их дата не зависит от электорального цикла Украины, заявила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Напоминаем киевским властям, что согласно тексту формулы Штайнмайера, согласованному самим Ермаком и подписанному (представителем Киева в контактной группе) Леонидом Кучмой, выборы в Донбассе будут внеочередными и никак не будут зависеть от украинского электорального цикла. Односторонние действия Киева лишь нивелируют те небольшие успехи, что появились в минском процессе за последнее время», – передает ее слова РИА «Новости».

До этого помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе должны пройти 31 октября 2020 года, одновременно с местными украинскими выборами.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов на саммите «нормандской четверки» обсудить вопрос о выборах в Донбассе, подчеркнув, что они должны проходить «по законодательству Украины».