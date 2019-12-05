Симоньян отреагировала на задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказалась по поводу задержания, обыска, допроса и аннулирования аккредитации на саммите НАТО продюсера агентства Ruptly.

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону – внимание! – о терроризме», – сообщила главред в своем Telegram-канале.

В НАТО не ответили на запрос RT, отметила Симоньян. «Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка», – заключила она.

Продюсер Ruptly, прибыв в медиацентр, должен был получить бейдж, но его попросили подождать, сообщает RT.

Позже к продюсеру пришел человек в штатском, предъявил удостоверение полицейского и попросил подождать других сотрудников.

«Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи», – рассказал продюсер.

Позже полицейские сообщили ему, что его аккредитация аннулирована.

«Я отвечаю, что это не так, и показываю e-mail. Полицейские настаивают на своем. Говорю, что меня об этом не проинформировали, поэтому я приехал и вошел в здание. Минут через двадцать полицейские оставили меня в покое», – уточнил он.