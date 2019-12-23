В Кремле рассказали об ответе на санкции США против «Северного потока – 2»

Говорить об ответе Москвы на санкции США по «Северному потоку – 2» пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Об этом говорить рано, в любом случае подобные шаги не остаются без взаимности», – сказал Песков, говоря об ответе Москвы на санкции США по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле считают, что санкции США против «Северного потока – 2» неприемлемы. «Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», – добавил Песков в ответ на вопрос, на сколько затянется пауза в строительстве газопровода.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на новые санкции со стороны США, включая меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2».

В то же время глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва рассчитывает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено в ближайшее время.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

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