Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США

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19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
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ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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              Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США

                 19 декабря 2019, 12:04
              Фото: Андрей Махонин/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Киев таким образом пытается уйти от выполнения Минских соглашений. Это не более, чем маневр, который не будет иметь практических последствий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о желании США и других стран принимать участие в переговорах в «нормандском формате».

              «Это попытка, с одной стороны, не выполнять Минские соглашения, но при этом делать вид, что они занимаются их исполнением, думают над тем, как добиться прогресса на этих переговорах и прийти к оптимальному формату», – сказал Пушков.

              Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что принимать участие в переговорах в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) желают также Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша и Еврокомиссия. «У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады, у нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», – цитировало Пристайко РИА «Новости». Глава украинского МИД утверждает, что все эти страны «высказывают официальное желание» к участию в переговорах.

              По словам Пушкова, идея привлечения США к «нормандскому формату» уже обсуждалась, но сами Штаты на уровне президента не выразили интереса. Ссылки главы МИД Украины на желание Соединенных Штатов присоединиться к нормандскому процессу не подтверждаются заявлениями президента и госсекретаря США.

              «Может быть, на более низком уровне кто-то выражал такие идеи, но к этому скептически относятся европейские страны. Если Соединенные Штаты подключатся к переговорам, то это будет иметь исключительно негативный характер для всего процесса. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который занимался этим полтора или два года, был больше спецпредставителем по разрушению Минских соглашений, чем по их соблюдению», – подчеркнул сенатор.

              То же самое, по его мнению, можно сказать относительно Польши и Великобритании. «Эти страны настроены не на компромисс, а на однозначную поддержку позиции Киева. Они никогда не имели контактов с ДНР и ЛНР и отрицают необходимость этих контактов. Поэтому они будут играть на разрушение Минских соглашений. Эта идея Пристайко – попытка увеличить число стран за переговорным столом, которые будут однозначно поддерживать позицию Киева, чтобы Россия на этих переговорах оказалась в изоляции», – заключил эксперт.

              Киев уже не раз выражал желание присоединить к «нормандской четверке» США. В Москве отмечали, что на тему расширения «нормандского формата» никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется.

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