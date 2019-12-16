В Киргизии запретили добычу урана

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрете на добычу урана и тория на территории республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении указано, что закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике» направлен на «защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира» республики.

Законом, в частности, запрещается геологическое изучение недр с целью поиска и разведки урановых и ториевых месторождений, разработка радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов и передача их частным лицам с целью дальнейшего содержания, ввоз на территорию Киргизии ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов, передает ТАСС.

Летом 2019 года в Киргизии прошла волна протестов против разработки компанией «Юразия» уранового месторождения Кызыл-Омпол. После проведенных акций протеста правительство Киргизии приняло решение приостановить все работы на месторождении.