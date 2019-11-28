В Ивановской области задержали чиновника из команды владимирского губернатора

В Ивановской области задержали чиновника из команды губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды Олега Лобанова, сообщают СМИ.

Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного за мошенничество в особо крупном размере, утверждает РЕН-ТВ.

По некоторым данным, уголовное производство было открыто по эпизоду, который произошел в 2016 году (на тот момент Лобанов был бизнесменом) и связано с хищением битума. По версии следствия, партнер поставил дельцу продукт переработки нефти, а тот не расплатился.

По данным zebra-tv, поставщику причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

В полиции Ивановской области сообщили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Агентство SM-News, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката, сообщает, что Лобанов был задержан в тот момент, когда он собирался сесть в вагон электрички, следующей в Москву. Отмечается, что чиновник направлялся к врачу с незакрытым больничным листом. Якобы он не явился на допрос к следователю в октябре, и тогда его объявили в розыск.

Олег Лобанов появился во владимирском Белом доме в середине апреля 2019 года. До этого он занимался бизнесом. На работу его пригласили из подмосковного города Орехово-Зуево: как отмечали местные СМИ, специально для работы с «карьерным» бизнесом. Его называли возможным «удобным» сменщиком тогдашнего директора департамента природопользования Руслана Баринова (Баринов покинул пост в июле этого года).

Некоторое время Лобанов исполнял обязанности директора департамента. На данный момент на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области указано, что он занимает должность заместителя директора. Кроме того, он возглавляет отдел по обращению с отходами.

«Олег Лобанов успел достаточно поработать куратором недропользователей нашей области, а значит может поведать следователям немало подробностей в рамках местных историй. Через Лобанова глава региона устанавливал свои правила карьерного бизнеса, убирал конкурирующие фирмы. Кажется, идет серьезная проработка серой схемы карьерного дела самого Сипягина», – говорится в сообщении Telegram-канала «Владимирский банщик».

Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин имел интересы в «карьерном» бизнесе. Отмечалось, что в Сети появились документы, указывающие на тесную связь руководителя области и ряда весьма подозрительных коммерческих структур. Согласно обнародованной информации, эти структуры активнейшим образом уходят от налогов.