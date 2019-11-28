Франция отказалась от предложения России ввести мораторий на размещение ракет

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не приняла предложение России о моратории по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрон отметил, что новый договор по контролю над вооружением с Россией должен включать Европу, передает ТАСС.

Французский президент отметил, что выстроить новую архитектуру безопасности нужно с участием России. Макрон также призвал к прозрачному и здоровому диалогу с Москвой.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории.