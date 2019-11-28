В общественные приемные «Единой России» обратились почти 90 тыс. граждан

В рамках Недели приемов в общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева уже обратились более 87 тыс. граждан. Некоторые проблемы, о которых они сообщили, уже решены.

«Чтобы обеспечить максимальный охват жителей, «принять всех и каждого» также организована работа дополнительных площадок, на которых депутаты, главы муниципалитетов и должностные лица могут пообщаться с жителями. В этом году количество таких площадок равняется 1253. В целом, общее количество планирующихся приемов граждан –1855», – сообщил руководитель региональной общественной приемной в Пермском крае Александр Бойченко, сказано на сайте «Единой России».

Он уточнил, что такая форма работы «позволяет не только оказать помощь в решении насущных проблем жителей Прикамья, но и узнать их мнение о работе партийцев».

«Люди, обращаясь в партию, уверены в гарантированном оказании содействия в решении их вопросов, они знают, что здесь им помогут. Наши избиратели шли, идут и будут идти в Общественные приемные. Более того, важно, чтобы люди имели возможность обратиться в любой момент времени и суток к представителям партии посредством современных технологий», – сказал сенатор Алексей Дмитриенко, который провел прием в Центральной общественной приемной «Единой России».

За первые два дня работы уже удалось решить некоторые вопросы. Например, в Республике Дагестан мужчина, который является инвалидом I группы, попросил помочь в покупке лекарственных препаратов. В итоге ему была оказана материально-финансовая помощь.

А в Свердловской области помощь была оказана женщине, проживающей в муниципальной квартире, где отключили электричество из-за долгов второго нанимателя.

Напомним, Всероссийская неделя приемов «Единой России» продлится до 1 декабря.