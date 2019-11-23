Медведев: Программа «Единой России» должна стать народной

При разработке программы, с которой «Единая Россия» пойдет на парламентские выборы в 2021 году, нужно активнее учитывать предложения избирателей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда ЕР.

В субботу председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал узнавать мнение избирателей о том, какой должна стать новая программа партии. Как сообщает пресс-служба ЕР, он предложил делать это через опросы, социальные сети. Но прежде всего – через общественные приемные партии.

«В основе программы «Единой России» – курс президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы опираемся на приоритеты, которые он обозначил. В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей», – сказал Медведев во время своего выступления пред делегатами съезда ЕР.

Он подчеркнул, что «для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт». «У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать – и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», – подчеркнул Медведев.

По его словам, на съезде была представлена новая модель взаимодействия с гражданами с использованием лучших практик МФЦ. «Такие приемные появятся по всей стране», – отметил председатель «Единой России», напомнив, что в ближайшую неделю состоится неделя приемов граждан.

Медведев заявил, что ни одно обращение или жалоба от граждан в комиссию по этике партии «Единая Россия» не должно остаться без внимания. «Если человек столкнулся с действием тех членов «Единой России», которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью, неуважением со стороны отдельных представителей партии, это, к сожалению, бывает, он может обратиться в комиссию по этике, которая начала свою работу», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, комиссия также работает и в удаленном режиме, на сайте партии есть вкладка, через которую можно отправить свое обращение в комиссию по этике. По его словам, за этот год поступило более 150 обращений. Также премьер выразил надежду, что на каждое из них будет адекватная реакция.

«Ни одно не должно остаться без внимания», – подчеркнул он.

«Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены партии, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии», – добавил Медведев.

XIX съезд «Единой России» проходит в Москве на ВДНХ. В нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.