Зеленский прибыл на КПП между Киевом и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на пункт пропуска между подконтрольной Киеву территории Донбасса и ЛНР.

На этом участке ожидается открытие моста, передает РИА «Новости».

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен в 2015 году. ЛНР и Киев договорились отремонтировать конструкцию, с 1 августа начались работы по разминированию перед мостом.

В сентябре возле другого моста в Луганске произошел сильный взрыв. В результате подрыва получил повреждения путепровод, СК России возбудил уголовное дело.