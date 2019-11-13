Форум молодых дипломатов пройдет в Москве

Третий Глобальный форум молодых дипломатов – ключевое мероприятие Совета молодых дипломатов МИД России – впервые пройдет в Москве 13-15 ноября.

Прежде встречи проходили в Сочи. В этом году форум станет рекордным по количественной и географической составляющей – его посетят более 160 делегатов из 85 государств мира. Главная тема предстоящей дискуссии – «Изменение глобального миропорядка», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Глобальный форум молодых дипломатов – результат шестилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений.

Впервые в рамках Форума состоится официальная церемония подписания меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ. По итогам работы планируется принять заявление участников, а также провести основательную работу по выработке положений устава Международной ассоциации молодых дипломатов.

Три дня работы пройдут на трех площадках: МИД России (запланирована встреча с руководством министерства), Дипломатическая академия (пленарная сессия с участием Александра Яковенко) и гостиница «Азимут».

Специальными гостями Форума станут замминистра иностранных дел Александр Грушко, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, международный обозреватель и глава «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал и другие.