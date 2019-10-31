Познер объяснил прибалтам, в чем Сталин был прав

Телеведущий Владимир Познер в интервью заявил, что советский лидер Иосиф Сталин был лучше, чем фашистский диктатор Адольф Гитлер.

«Был договор 1939 года между Гитлером и Сталиным. Был к нему тайный протокол, согласно которому к Советскому Союзу отходили балтийские республики, которые тогда были независимыми, отходили и другие территории. Безусловно. Но все-таки давайте договоримся, что Сталин и Советский Союз – это было, но тогда все равно надо подозревать Германию. Ведь там – Гитлер, и он завоевал и оккупировал много европейских стран. Не говоря уже о том, что отправил в газовые камеры шесть миллионов евреев. Если мы будем всё это вспоминать, то никогда не сможем договориться», – сказал Познер в интервью литовскому порталу Delfi.

Также Познер пояснил, что опасения Прибалтики о якобы возможной российской агрессии после воссоединения России и Крыма безосновательны. Он пояснил, что размещение американской базы флота в Крыму Россия рассматривала как угрозу своему существованию.

«Это рассматривается как экзистенциальная угроза. И российское руководство принимает такое решение: мы этого не допустим», – сказал телеведущий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто вынудил СССР подписать пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа.