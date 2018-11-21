Голливудская киностудия собралась экранизировать историю советского Супермена

Киностудия Warner Bros. планирует экранизировать комикс Марка Миллара «Супермен: Красный сын» о супергерое из Советского Союза, сообщают СМИ.

«Супермен: Красный сын» будет исполнен в жанре анимационного фильма, передает CBR.com со ссылкой на материалы Revenge of the Fans.

По этим данным, уже существует список аниматоров, которые займутся экранизацией комикса вселенной DC.

«Красный сын» рассказывает об истории Супермена, который приземлился не в США, а вырос во время холодной войны в СССР. Сюжет является переосмыслением основных элементов и героев вселенной комиксов DC, в котором Бэтмен является анархистом.