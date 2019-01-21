Умерла самая пожилая жительница России

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая женщина России Нану Шаова, ей было 127 лет, сообщает районная администрация.

«На 128-м году ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района, рекордсменка «Книги рекордов России» Шаова Нану Цуковна», – передает РИА «Новости».

В июле 2017 года Шаову внесли в Книгу рекордов России как самого пожилого человека страны, сертификат ей вручил вручил главный редактор Книги Станислав Коненко, отметивший, что это является и мировым рекордом.

Сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков – всего 67 человек.