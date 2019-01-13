Украинцы высмеяли новый «закон о сексе»

Жители украинского Николаева высмеяли абсурдность закона, который предполагает уголовное наказание за секс без добровольного согласия, сообщают украинские СМИ.

Мужчина и его девушка показали «абсурдность» закона, составив «акт на проникновение в другого живого человека», и опубликовав процесс его заполнения в соцсетях, сообщает портал «Новости N».

Жительница Николаева Алена Богатырева сфотографировала, как ее возлюбленный заполняет «акт на проникновение в другого живого человека», снимок опубликовала в соцсети. Копия такого акта находится в украинском сегменте Интернета уже достаточно давно.

Напомним, с 11 января на Украине потребуется согласие на секс от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.