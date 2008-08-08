Певица Леди Гага опубликовала в Instagram обнаженные фото

Американская поп-дива Леди Гага опубликовала в соцсети Instagram три откровенные фотографии.

Певица не оставила никаких подписей к снимкам, кроме упоминания фотографа. Менее чем за сутки фотографии собрали более 2,6 млн лайков.

На двух их фотоснимков певица в колготках, на третьем – обнаженная надевает колготки. Сниски разошлись дажеко за пределы Instagram.

Поклонники оставили сотни комментариев: одни говорили о красоте певицы, другие не понимали, зачем она эпатирует публику.

«Ты прекрасный лебедь», – пишет thisisshann.

«Красивая внутри и снаружи», – считает amylea7639.

«В чем необходимость этого? Не думай, что станешь более знаменитой. Лучше надень красивый костюм, которым мы все будем восхищаться, а не твоей кожей да костями», – критикует фигуру певицы mariann_md.

Некоторые раскритиковали «убогий» фон квартиры, где проходили съемки.

Настоящее имя 32-летней певицы Стефани Джерманотта, на ее счету премии «Грэмми», MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards.