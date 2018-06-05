В РПЦ призвали запретить рекламу безалкогольного пива

Первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала «Спас» заявил, что безалкогольное пиво рекламируют исключительно ради продажи обычного пива.

«Реклама безалкогольного пива вернулась не так давно на наши экраны. Мы каждый день видим, как она нарастает, увеличивается, становится все более агрессивной. И мы же все прекрасно понимаем, что рекламируют не безалкогольное пиво, а рекламируют – пиво. Известные пивные бренды. Хотя формально как бы придраться невозможно», – сказал Щипков, передает РИА «Новости».

По его словам, то, что называется безалкогольным пивом, – «точно так же пенится, оно в тех же самых бокалах, и так далее». Священник назвал сложившуюся ситуацию «обманом» граждан.



«Мы боимся об этом говорить, потому что боимся, что нас обвинят в некоем морализаторстве... А мы не боимся за свое будущее, за будущее своих детей? У нас проблемы с наркоманией, проблемы с алкоголизмом нерешенные, и мы опять начинаем... Ну, вспомните, как пропагандировали водку со всех экранов. Будем спаивать Россию опять?»– отметил Щипков.

Он также подчеркнул, что рекламу безалкогольного пива можно сравнить с рекламой «безнаркотических наркотиков». «Если есть безалкогольный алкоголь, то почему не может быть безнаркотической наркоты? Вот, например: «бестабачные» кальяны. В какое кафе не зайдешь – воскуряют», – добавил представитель РПЦ.

В 2017 году Роспотребнадзор предложил запретить «безалкогольное пиво».