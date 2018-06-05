Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей

Российский дилер Peugeot и Citroen – ООО «Пежо Ситроен РУС» – отзывает в России 19,7 тыс. автомобилей Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser из-за проблем со стеклоочистителем, сообщил Росстандарт.

Как говорится на сайте ведомства, отзыву подлежат 10 тыс. 954 автомобиля марки Peugeot 4007 и 8 тыс. 734 автомобиля марки Citroen C-Crosser, реализованные с февраля 2008 по сентябрь 2014 года.

«Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов», – говорится в сообщении Росстандарта.

Также отзыву подлежит один автомобиль Peugeot Partner и два автомобиля Citroen Berlingo, реализованные в январе 2018 года, из-за неисправности внутреннего компонента блока управления подушек безопасности.

Кроме этого, Росстандартом согласована программа отзыва пяти автомобилей Citroen С3 Aircross, реализованных в феврале 2018 года из-за особенности расположения электрического жгута.

«От возможного соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира электрический жгут может быть поврежден», – сообщили в ведомстве.

На указанных автомобилях будут заменены элементы стеклоочистителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.